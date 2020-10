Franchi: "DPCM? Bisogna ragionare e capire quali sono problemi e benefici prima di fermare tutto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Francesco Franchi ha parlato del nuovo DPCM: "Bisogna che ci venga spiegato perché si va a bloccare una categoria, che ha fatto sacrifici ed investimenti per dare seguito alle varie imposizioni dei DPCM. Prima di fermare tutto bisogna ragionare e capire quali sono problemi e benefici. Non si può pensare che possa esistere un calcio professionistico e uno dilettante. Il calcio è unico e quello dilettante è la base per sostenere quello professionistico.