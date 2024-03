"Franchi" tutto esaurito per Fiorentina-Milan: prevista coreografia per Barone

Quella in programma sabato sera all'Artemio Franchi di Firenze fra Fiorentina e Milan si prospetta essere una partita ricca di spettacolo ed emozioni, considerato il fatto che sarà la prima per i viola dopo la scomparsa di Joe Barone, il quale verrà omaggiato e ricordato dalla Curva Fiesole con una coreografia.

Il clima che si respirerà sarà comunque quello delle grandi occasioni, anche perché nel momento in cui la palla inizierà a rotolare in campo lo stadio, sia di fede viola che rossonera, sarà pronto a guidare e spingere i propri benianimi alla vittoria. A conferma di questo, infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport 24 l'Artemio Franchi sarà tutto esaurito per Fiorentina-Milan.