Niente Juventus-Milan alla radio. Sciopero dei giornalisti di 'Tutto il calcio minuto per minuto'

Chi volesse ascoltare Juventus-Milan alla radio non potrà farlo. Questo poiché i giornalisti della storica trasmissione radiofonica "Tutto il calcio minuto per minuto" hanno deciso di scioperare. La sospensione dei programmi non riguarderà solo il calcio e lo sport in generale, ma tutta l'informazione giornalistica di Radio Rai.

Alla base di questa decisione c'è la volontà di evitare l'accorpamento della redazione sportiva di Radio Rai a Rai Sport. Stessa sorte dovrebbe toccare anche a GR Parlamento con Rai Parlamento. In merito è intervenuto Filippo Corsini, responsabile di "Tutto il calcio minuto per minuto": "Non abbiamo proprio capito perché l'infortmazione radiofonica dovrebbe convergere in quella televisiva. Si tratta di ambiti diversi. Le cronache del calcio hanno rappresentato per oltre 60 anni il nocciolo duro di Radio Uno. Gode ancora di tantissimi radioascoltatori, nonostante i cambiamenti avvenuti nel calcio negli ultimi anni, con il campionato e le altre competizioni sempre più soggette al cosiddetto 'calendario spezzatino'. Anche loro sono un bene da tutelare".