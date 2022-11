Francia, buon esordio al Mondiale contro l'Australia: Giroud segna una doppietta, assist per Theo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Vittoria per la Francia, che all'esordio al Mondiale in Qatar ha superato per 4-1 l'Australia. La Nazionale francese è stata guidata da Olivier Giroud, autore di una doppietta grazie alla quale ha eguagliato il record di miglior marcatore nella storia dei Blues appartenente ad Henry. Oltre all'attaccante del Milan sono andati a segno anche Mbappe e Rabiot. Tra i protagonisti in campo figura anche Theo Hernandez, autore di un assist per Rabiot in occasione del momentaneo 1-1.