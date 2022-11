Francia, dal 2018 con Giroud in campo la vittoria è arrivata il 70% delle volte

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Dato statistico curioso ed eloquente quello riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport su Olivier Giroud e il suo rendimento con la nazionale francese. Le volte che Olivier è stato in campo con la selezione del suo paese dal 2018 in avanti, la Francia ha vinto per il 70% delle occasioni. Un numero incredibile se si considera che questa percentuale scende a 56 quando nelle occasioni in cui il rossonero si è accomodato in panchina o era a casa.