Francia, Deschamps: "I periodi internazionali diventano più complicati"

Francia chiamata a una rimonta domani contro la Croazia. Allo "Stade de France" i bleus devono rimontare le due reti subite all'andata a Spalato, se vogliono avanzare alle semifinali di UEFA Nations League. È intervenuto alla vigilia della partita il commissario tecnico Didier Deschamps, ecco le sue parole.

Nel 2013 la Francia ribaltò l'Ucraina, dopo il ko 2-0 all'andata. E andò ai Mondiali

"La forza, la voglia, ci saranno. Essere di fronte al nostro campo, di fronte a 80.000 persone... Dobbiamo assicurarci di portarli con noi. Dovremo essere efficienti e impervi in ​​difesa. Poi, paragonandolo al 2013... Per loro, non significa necessariamente nulla. Sappiamo cosa c'è in gioco, l'obiettivo in palio".

Sui problemi delle pause internazionali

"Tutti i periodi internazionali diventano più complicati, ovviamente. A causa della serie di partite precedenti con obiettivi importanti. Anche i periodi sono brevi. Quando giochi il giovedì, mentre 14-15 giocatori giocano la domenica. Lunedì e martedì abbiamo dovuto assicurarci di recuperare perché eravamo molto stanchi. Questo è sicuramente il caso di altre squadre. Con il loro club, hanno obiettivi importanti da raggiungere attraverso Coppe europee, campionati e coppe nazionali".

Sulla formazione che scenderà in campo

"Sì, ci saranno dei cambiamenti. Ma non necessariamente nelle posizioni che pensate".