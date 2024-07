Francia, Deschamps: "Non sono sorpreso da Theo e Maignan, erano già due grandi campioni"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida in semifinale contro la Spagna, il ct francese Didier Deschamps ha parlato anche di Mike Maignan e Theo Hernandez, fin qui protagonisti in positivo all'Europeo. Queste le sue dichiarazioni:

Si è parlato tanto dei problemi offensivi di questa squadra, ma poco della solidità: un solo gol subito e su calcio di rigore. Merito della crescita esponenziale di Maignan, che forse è il miglior portiere dell’Europeo, e poi il rigore decisivo lo ha segnato Theo Hernandez nell’ultima partita. Sono due giocatori che non hanno trovato subito la nazionale, ma sono diventati velocemente due colonne. Se lo aspettava che potessero diventare così importanti?

"Non sono sorpreso, erano già due grandi campioni. In questa competizione hanno dimostrato la loro forza. La Francia non è una squadra difensiva però sa difendere molto bene. Non si può vincere unicamente difendendo, ma questa forza dovremo averla contro la Spagna. Dobbiamo però migliorare l’aspetto offensivo che finora non è stato al massimo".