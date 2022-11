MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sconfitta per 1-0 della Francia contro la Tunisia, inutile per il girone dato che in transalpini si sono qualificati come primi agli ottavi, non sono scesi in campo né Theo Hernandez né Olivier Giroud, lasciati a riposo dal ct Deschamps in vista dei prossimi impegni.