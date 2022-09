Francia, Giroud punisce l'Austria con un colpo di testa: raddoppio dei transalpini

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gran gol di Olivier Giroud, che al 64' ha raddoppiato per la Francia grazie ad un colpo di testa perfetto in area. L'attaccante del Milan ha punito l'Austria, adesso sotto per due a zero, realizzando il suo quarantanovesimo gol in Nazionale. Il classe '86, che in Bleu non segnava dallo scorso marzo quando punì il Sudafrica in amichevole, è soltanto a due gol di distanza dal miglior marcatore di tutti i tempi: Thierry Henry.