Francia, i convocati di Deschamps per il Mondiale: ci sono Theo e Giroud, out Maignan

Didier Deschamps ha diramato la lista dei 26 convocati che la Francia porterà in Qatar per l’edizione 2022 dei Mondiali. Nel gruppo Blues scelto dal ct transalpino ci sono anche due rossoneri: Theo Hernandez ed Olivier Giroud. Niente da fare per Mike Maignan, che evidentemente non ha ancora recuperato al 100% dal problema al polpaccio.

Portieri

Alphonse Areola

Hugo Lloris

Steve Mandanda



Difensori

Lucas Hernandez

Théo Hernandez

Presnel Kimpembe Ibrahima

Konaté

Jules Koundé

Benjamin Pavard

William Saliba

Dayot Upamecano

Raphaël Varane



Centrocampisti

Youssouf Fofana

Eduardo Camavinga

Mattéo Guendouzi

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni Jordan

Jordan Veretout



Attaccanti

Karim Benzema

Olivier Giroud

Kingsley Coman

Ousmane Dembélé

Kylian Mbappe

Christopher Nkunku

Antoine Griezmann.

I convocati si ritroveranno lunedì a mezzogiorno a Clairefontaine per l'inizio della preparazione.