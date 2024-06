Francia, i pre-convocati di Henry per le Olimpiadi: non c'è nessun rossonero

Dal 24 luglio al 9 agosto prossimi si disputeranno i Giochi Olimpici e la Francia, paese ospitante, ha diramato la lista dei convocati. Thierry Henry, commissario tecnico della nazionale francese olimpica, ha inserito 25 nomi nell'elenco per affrontare Stati Uniti, Guinea e Nuova Zelanda nella fase a gironi. Si tratta dei pre-convocati, una lista che potrebbe essere ancora modificata fino al 3 luglio, visto che le convocazioni sono soggette alla disponibilità dei club a lasciare andare i giocatori. In questo elenco sono stati inseriti nomi importanti come Zaire-Emery e Barcola (che dovranno giocare anche l'Europeo) e anche due Over 23: Lacazette e Mateta. Non risulta in lista invece Mbappé.

Di seguito la lista:

Portieri: Lucas Chevalier, Obed Nkambadio, Guillaume Restes, Robin Risser

Difensori: Bafodé Diakité, Maxime Estève, Bradley Locko, Castello Lukeba, Kyliann Sildillia, Adrien Truffert, Leny Yoro

Centrocampisti: Maghnés Akliouche, Joris Chotard, Désiré Doué, Manu Koné, Enzo Millot, Khéphren Thuram, Lesley Ugochukwu, Warren Zaïre-Emery

Attaccanti: Bradley Barcola, Arnaud Kalimuendo, Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Michael Olise, Mathys Tel