Francia, ieri Adrien Rabiot è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo

di Enrico Ferrazzi

Nella giornata di ieri, Adrien Rabiot è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo con la nazionale francese: il centrocampo non aveva partecipato alla seduta del giorno precedente della Francia in quanto impegnato nelle visite mediche e nella firma con il Milan. Come il neo rossonero, anche Benjamin Pavard è tornato a lavorare con il gruppo dopo aver definito il suo passaggio dall'Inter al Marsiglia. Lo rifersce RMC Sport

Questi i prossimi impegni della Francia di Rabiot e Mike Maignan

Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Breslavia (Polonia) - Qualificazioni Mondiale 2026

Francia-Islanda: martedì 9 settembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiale 2026
 