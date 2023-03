Francia, la gerarchia dei portieri: Maignan titolare, Areola il 2º con qualche dubbio

Didier Deschamps stabilisce le gerarchie tra i pali. In Francia si è parlato molto del tema portieri nelle ultime settimane, dopo gli addii di Hugo Lloris e Steve Mandanda. Mike Maignan è chiaramente divenuto il titolare della selezione francese, mentre si è dovuto attendere un po' per conoscere chi fosse il secondo e chi il terzo estremo difensore.

Come riporta L'Equipe, Deschamps ha scelto Alphonse Areola come vice Maignan, mentre l'ultimo convocato Brice Samba sarà il numero tre tra i pali. Resta da capire se Areola riuscirà a mantenere il posto, visto che a differenza del collega del Lens lui al West Ham non è titolare, se non dall'infortunio di Fabianski in avanti. E pare destinato al ritorno in panchina quando il polacco si sarà ristabilito.