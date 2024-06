Francia, Maignan e Theo ancora titolari: alle 18 sfida alla Polonia. C'è Mbappé

Tra pochi minuti, alle ore 18, la Francia scenderà in campo per la sua ultima partita del girone a Euro 2024 in Germania. In virtù dei risultati di ieri i transalpini sono già matematicamente qualificati agli ottavi di finale ma ancora c'è da decidere con quale posizione approderanno al turno successivo. In particolare la Francia affronterà la Polonia, unica squadra eliminata del gruppo, e dovrà vincere e sperare in un risultato positivo dal campo di Olanda e Austria. Al momento i galletti sono secondi solo per differenza reti rispetto agli Orange.

In campo, dal primo minuto, il Ct Deschamps ha schierato per la terza volta consecutiva i rossoneri Mike Maignan e Theo Hernandez, mentre Olivier Giroud partirà dalla panchina. Si rivede anche Kylian Mbappè dopo l'infortunio al naso. La formazione ufficiale della Francia contro la Polonia:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Barcola