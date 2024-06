Francia, nulla di grave per Theo Hernandez: le sue condizioni

Ieri dal ritiro della Francia in Germania, dove la nazionale di Didier Deschamps si sta preparando per i prossimi Europei che inizieranno domani, è arrivata la notizia di Theo Hernandez che ha iniziato l'allenamento in gruppo, ma prima della fine della seduta è rientrato negli spogliatoi accompagnato dal medico Franck Le Gall con il quale ha scambiato qualche parola mentre attraversava il tunnel.

Non si dovrebbe comunque trattare di nulla di grave: come riporta Le Parisien, infatti, il terzino sinistro del Milan ha preso un colpo al ginocchio sinistro nell'amichevole contro il Canada e così per precauzione gli è stata risparmiata una parta della seduta. Oggi Theo Hernandez dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente in gruppo.