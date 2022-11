Francia U21, Kalulu convocato per l'amichevole contro la Norvegia

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

C'è anche Pierre Kalulu tra i convocati della Francia Under 21 per l'ultimo impegno del 2022 dei giovani francese: il difensore rossonero è stato infatti chiamato per il match amichevole contro la Norvegia in programma sabato 19 novembre alle 21 a Caen. Ecco la lista completa dei convocati dal ct Ripoll: