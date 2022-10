Franck Ribery dà l'addio al calcio giocato: "Non avevo altra scelta"

MilanNews.it

Franck Ribery si ritira dal calcio giocato. Il giocatore francese, con un lungo messaggio sui social, ha annunciato l'addio al mondo del calcio a causa dei continui problemi fisici: "Cari amici e tifosi, ci tenevo a preparare questo breve video per annunciarvi che per me è giunto il momento di salutare il calcio. Con voi, con il vostro sostegno, ho realizzato il mio sogno e ve ne sono grato dal profondo del cuore. Se per quasi vent'anni ho potuto giocare ad alto livello e intraprendere questa carriera, è anche perché nei momenti difficili, mi siete sempre stati vicini. Mi avete trasmesso la forza necessaria per vivere questa incredibile avventura. Oggi però, nonostante ce l'abbia messa tutta negli ultimi tre mesi, il dolore al ginocchio è solo peggiorato e i medici sono stati chiari: non ho più scelta, devo smettere di giocare. Sono quindi obbligato a concludere qui la mia carriera di giocatore professionista. È la fine di un capitolo fantastico della mia vita ma anche l'occasione per ringraziare tutti coloro senza i quali non sarei chi sono oggi: la mia famiglia tanto per cominciare, che ha reso possibile tutto questo. I miei compagni e allenatori, con i quali ho condiviso momenti incredibili e gioie incommensurabili, senza dimenticare i dirigenti e gli staff dei club nei quali ho avuto la fortuna di crescere. È la fine di un capitolo, quello da giocatore, ma non della mia storia professionale, potete starne certi. Non mi resta quindi che dirvi arrivederci a presto, per l'inizio di un nuovo capitolo".