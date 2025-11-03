Franco Baresi ricompare sui canali social: "Viva la vita"

vedi letture

Il capitano Franco Baresi, leggenda del Milan e vice presidente onorario del club rossonero, è tornato a pubblicare sui propri canali social, rompendo un silenzio che durava dallo scorso marzo. Come è noto, lo scorso agosto Baresi era stato operato per un nodulo polmonare e in questi mesi, come si legge nel comunicato del club rossonero di qualche mese fa, ha seguito una "terapia di consolidamento a base di immunoterapico".

Per questo motivo, rivedere Franco Baresi, anche solo tramite delle immagini social, fa piacere. E il messaggio pubblicato dal numero 6 del Milan è significativo: "Viva la vita". Niente di più. Pubblicate quattro foto: una sua con la bandiera del Milan sullo sfondo e altre tre che lo ritraggono da giocatore con la fascia al braccio.