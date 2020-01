Fratelli nel calcio: Lucas e Theo Hernandez nella top five dei più costosi

Sono tanti i fratelli nel mondo del calcio e, in questo senso, Lucas e Theo Hernandez non sono da meno. Il primo è passato in estate dall'Atletico Madrid al Bayern Monaco mentre il secondo, arrivato al Milan dal Real Madrid, è stato sin qui protagonista di una grandissima stagione. Transfermarkt, sito specializzato in statistiche e valori di mercato, ha pubblicato una speciale classifica con i fratelli calciatori più costosi del mondo del pallone. Lucas e Theo, in questo speciale elenco, si piazzano al quarto posto con un valore totale di 124 milioni di euro. Questa la classifica:

Romelu Lukaku + Jordan Lukaku 207.56 milioni di euro

Kylian Mbappè + Kembo Ekoko 183.70 milioni di euro

Eden Hazard + Thorgan Hazard 170.50 milioni di euro

Lucas Hernandez + Theo Hernandez 124 milioni di euro

Paul Pogba + Florentin Pogba 105.50 milioni di euro