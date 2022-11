Frattesi su Theo: "Affrontarlo mi gasa. Straripante sotto tutti i punti di vista"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni della pagina Instagram "Cronache di Spogliatoio". Tra le sue dichiarazioni alcune anche incentrate su certi giocatori del Milan, come Theo Hernandez. Queste le sue parole: "Quanto mi gasa affrontare Theo Hernandez. Non vedo l'ora di affrontarlo. Mi dico: 'Ca**o, partiamo da qui e vediamo chi arriva prima. Chi tiene di più il passo. Non vedo l'ora che parta quando lo affronto. Son venuti fuori degli scontri belli, tosti. Ha passo e fisico. Lui è straripante sotto tutti i punti di vista. Devo essere più forte di lui. Quando parte, in testa, devo esserci io. È il duello più bello. Se devo scegliere un compagno per un'ora di allenamento, scelgo lui".