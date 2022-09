Freitas (ds Seraing) rivela i dettagli del trasferimento dal Milan di Abanda

Carlos Freitas, ex ds della Fiorentina e attualmente dirigente del Seraing, in Belgio, ha parlato a Tuttosport di Giuntoli e Massara, direttori sportivi "contro" in questo turno di campionato. "Sono due ottimi direttori sportivi. Il primo aveva già fatto benissimo con la Roma, prima di approdare in rossonero. Lo stesso vale per il dirigente del Napoli, che si era distinto col Carpi. Ergo: entrambi sanno fare più che bene il proprio lavoro. Conosco più Massara, col quale ho avuto a che fare anche quest'estate. Abbiamo trattato Leroy Abanda, un ex primavera rossonero che ora milita qui in Belgio. È stato tutto piuttosto semplice, loro volevano trovare una soluzione per il ragazzo, noi non avevamo molta liquidità: abbiamo trovato la quadra con un trasferimento definitivo e una percentuale su un futuro trasferimento in favore del Diavolo".