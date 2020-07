Freund (ds Salisburgo): "Szoboszlai? Nulla è ancora deciso"

In un'intervista rilasciata alla redazione di Sky Sport Austria, il direttore sportivo del Salisburgo, Cristoph Freund, ha speso delle parole sul futuro di Dominik Szoboszlai, gioiellino classe 2000 ricercato da Milan e Napoli. "Per me sarà uno dei migliori centrocampisti in Europa nei prossimi anni - ha detto Freund. Ha tutte le qualità che servono. Se continua a lavorare in questo modo, gli si apriranno tantissime porte. Forse resterà ancora con noi in autunno... vedremo. Nulla è stato ancora deciso. È un giocatore speciale".