Fullkrug ha segnato tre gol nell'ultima Champions League

vedi letture

Niclas Fullkrug è l'ultimo nome del mercato rossonero. Le indiscrezioni delle ultime ore di Sky Sport hanno trovato conferma anche nelle verifiche di MilanNews.it (CLICCA QUI): da Casa Milan si lavora al doppio colpo in attacco, dunque un altro profilo oltre a quello di Morata. Sulla lista c'è anche il nome del centravanti tedesco insieme a quello di Tammy Abraham della Roma. Fullkrug, attaccante da oltre 150 gol in Bundesliga, è esploso soprattutto nelle ultime due stagioni tra Werder Brema e Borussia Dortmund, che lo ha comprato l'estate scorsa.

Nella stagione 2022-2023, Fullkrug ha ottenuto il premio di miglior marcatore del campionato insieme a Cristopher Nkunku, allora al Lipsia: entrambi aveva segnato ben 16 reti. Nel corso dell'estate è stato ceduto al Dortmund con cui non solo ha sfidato il Milan ma ha anche raggiunto la finale di Champions League, persa poi con il Real Madrid. In totale, nel corso di questa stagione ha segnato 16 gol totali: 12 sono arrivati in campionato, 3 in Champions League e 1 in DFB Pokal.