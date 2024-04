Fuorigioco di Lukaku e mano di Abraham: Pioli commenta così gli episodi arbitrali

Stefano Pioli ha commentato così a Sky le decisioni arbitrali di Milan-Roma:

"Mi piace più parlare di calcio, però mi è sembrato che il fuorigioco che poi ha portato il calcio d'angolo ci fosse. Abraham voleva colpire la palla di testa ma poi l'ha colpita di mano"

Sul coraggio che è mancato, in che senso?

"Avevamo impostato per andare aggressivi con Giroud e Leao sui centrali della Roma e sapevamo che Dybala sarebbe andato alle spalle dei nostri centrocampisti per creare superiorità numerica. All'inizio abbiamo tenuto troppo il due contro uno di Lukaku con i nostri difensori e non rompendo abbiamo costretto Bennacer e Reijnders a ballare due contro tre. Siamo andati alti ma non siamo andati aggressivi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Dobbiamo giocare meglio: non è un'impresa se sappiamo come giochiamo. Abbiamo giocato una discreta partita ma non un'ottima partita ma abbiamo le qualità per farlo giovedì prossimo"