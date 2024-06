Furia incredibile di Osimhen: attacca il ct della Nigeria in diretta Instagram

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - E' un Osimhen furioso quello andato in scena in una diretta Instagram nella quale il giocatore del Napoli attacca il ct della Nigeria Finidi George, un video diventato virane nel quale l'accante si sfoga prima che un suo collaboratore gli tolga il telefono. Nei giorni scorsi il ct della nazionale nigeriana, aveva usato il giocatore del Napoli come un esempio per sottolineare che alcuni dei migliori giocatori del paese non diano abbastanza peso agli impegni con la nazionale. Il tutto nasce dall'infortunio di Osimhen che non era disponibile nel corso di due delle partite di qualificazione al Mondiale a causa di un infortunio mentre secondo il tecnico avrebbe potuto giocare. Di qui lo sfogo di Osimhen: "Ho sempre giocato con il cuore per il mio Paese, so bene di aver subito diversi infortuni, ora ho perso ogni rispetto e stima per il Ct - le parole dell'attaccante - Sono infortunato: dopo la risonanza magnetica, ho immediatamente chiamato Finidi.

Ho fatto fare un video mentre il medico parlava con me e il ct. Renderò pubblici gli screenshot e le foto delle nostre conversazioni: non si possono dire sciocchezze come quelle. Avevo chiesto a Finidi di poter comunque andare con i ragazzi nonostante l'infortunio, così da poter stare insieme ma mi ha risposto di no, dicendo di restare con la mia famiglia", poi il video viene interrotto da un collaboratore del nigeriano che visto il tono del video ha pensato bene di interromperne la trasmissione. (ANSA).