Furlani con pieni poteri, Colombo: "Mi chiedo anche io come reagirà Ibra"

A pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Como che si giocherà a San Siro sabato 15 marzo alle ore 18, il giornalista Carlo Pellegatti ha ospitato sul suo canale YouTube la collega ed esperta delle vicende dell'ambiente rossonero Monica Colombo, firma del Corriere della Sera, che ha offerto il suo punto di vista sul futuro incerto del Milan tra scelta di un nuovo direttore sportivo, oggi assente in società, e del nuovo allentaore, alla luce della conferma dei pieni poteri di Giorgio Furlani in materia sportiva arrivata nel corso delle ultime ore.

Le parole di Monica Colombo su Zlatan Ibrahimovic, dopo che Furlani ha ottenuto pieni poteri da Cardinale anche sull'area sportiva: "Ibra è l’osservato speciale, negli ultimi giorni è sempre stato presente a Milanello Moncada che è uomo di Furlani e che ha continuato con la stessa linea di condotta che aveva in precedenza. Su uno come Ibrahimovic, personaggio che ha grande considerazione di sè, dopo la narrativa degli ultimi giorni mi chiedo anche io come reagirà. La sua immagine è già uscita un po’ devastata dal timing dell’intervista al GQ: si occuperà più di Milan Futuro e meno della prima squadra? Lascerà più visibilità al nuovo dirigente che arriverà?"