Furlani e le valutazioni sul DS: per Libero rischia di essere un autogol di un club che si illude di aver lavorato bene

Le parole di Giorgio Furlani a Sky e DAZN prima di Milan-Bologna sono sembrate quasi un dietrofront rispetto a quelle del 2 aprile, quando l'AD rossonero spiegava che il Milan stava valutando di prendere un DS tradizionale. Il CEO ha poi aggiunto che il mercato, in attesa di vedere se verrà aggiunta o no questa figura all'organigramma, "lo sta già facendo la società".

Per Libero di questa mattina tutto questo rischia di essere un clamoroso autogol: se Furlani ha lasciato intendere di non essere convinto da nessuno dei candidati incontrati magari i dubbi sono reciproci. Nell'articolo a firma di Claudio Savelli ci si chiede se invece sono anche i vari DS a non voler entrare a far parte di un Milan che lavora in questo modo.

C'è l'impressione che questo finale di stagione positivo, in attesa di capire come andrà la finale di Coppa Italia, stia illudendo i dirigenti rossoneri di aver fatto un buon lavoro: gli eventuali due trofei dovrebbero evidenziarne invece gli errori, visto che con qualche scelta giusta in più la squadra avrebbe potuto competere per traguardi ben più importanti. E invece il rischio è che i dirigenti, dovesse arrivare il secondo trofeo, si convincano di avere colpe marginali in questa stagione estremamente negativa.