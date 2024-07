Furlani esalta Morata: "E' un vincente e ha segnato ovunque. Parla da leader"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport poco dopo la firma di Alvaro Morata per il Milan, Giorgio Furlani, ad milanista, ha esaltato così l'attaccante spagnolo: "Alvaro è uno che lo scorso anno ha fatto 21 gol con l’Atletico, oltre a quelli con la nazionale. Uno che ha segnato ovunque: Italia, Spagna, Inghilterra, Champions. Uno che ha vinto 20 trofei in carriera: questa sua abitudine al successo per noi è stata determinante.

Siamo molto soddisfatti, e aggiungo un paio di cose: la prima, più generale, è che Alvaro ha una grande voglia di venire al Milan ed è molto fiducioso sul fatto che quella milanista sarà la tappa migliore della sua già decisamente brillante carriera. Fiducia che condividiamo in pieno. La seconda, più personale, è che stando con lui ho capito come mai l’hanno scelto come capitano della nazionale: gli hanno dato la fascia perché parla da leader, è una cosa che mi ha impressionato".