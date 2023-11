Furlani premia Giroud per le 100 presenze in rossonero e il Milan lo celebra su X

Questa mattina a Milanello, pochi minuti prima dell'inizio dell'allenamento, Olivier Giroud ha ricevuto un premio speciale per il raggiungimento delle 100 presenze in rossonero. L'attaccante francese è stato premiato da Giorgio Furlani davanti a Pioli e a tutta la squadra, con un applauso che ha accompagnato la consegna del premio. Il Milan ha immortalato l'evento e ha pubblicato un post su X celebrando Olivier: "Fieri di te" è la didascalia che accompagna le foto di Giroud e Furlani.

Il Milan si è allenato questa mattina in previsione del match con il Borussia Dortmund di domani sera in Champions League: presenti all'allenamento anche Camarda e Bennacer, ma non potranno scendere in campo. Assente sul campo Okafor, che era comunque a Milanello a svolgere un programma dedicato in palestra, personalizzato anche per Musah data la squalifica.