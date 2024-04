Furlani sull'inchiesta: "Non abbiamo nulla da nascondere: i fatti sono semplici"

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ieri sera è stato ospite di “Supertele”, il talk show di DAZN del lunedì condotto da Pierluigi Pardo. L'amministratore delegato rossonero ha affrontato diversi temi che riguardano il campo, il mercato e lo sviluppo economico del club nel corso della sua lunga chiacchierata in trasmissione. CLICCA QUI per leggere le dichiarazioni in formato integrale del dirigente del Diavolo, raccolte da MilanNews.it.

Sull'inchiesta:

"C'è questa idea che RedBird non sia il proprietario del Milan ed è qualcosa di sbagliato. I fatti sono semplici. Le autorità hanno il diritto di fare le indagini che vogliono, ma noi non abbiamo nulla da nascondere e siamo pronti a cooperare con loro per fargli fare al meglio il loro lavoro".