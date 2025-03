Furlani: "Tutti colpevoli, anche io perché sono amministratore delegato e le decisioni passano da me"

Il Milan si gioca probabilmente le ultime carte della sua stagione per cercare di agguantare un posto Champions League questa sera alle 20.45 a San Siro contro la Lazio, in occasione del 27° turno di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono conquistare necessariamente i tre punti dopo la sconfitta di Bologna ma soprattutto dopo che praticamente tutte le avversarie dirette hanno ottenuto risultati positivi. Nel pre gara, ai microfoni di Dazn è intervenuto l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.

Internamente vi siete dati una risposta?

"Quando le prestazioni son così al di sotto, non c'è un colpevole: la verità è che siamo un po' tutti colpevoli, sicuramente mi includo anche io e mi metto nel calderone poiché sono amministratore delegato e le decisioni passano da me... La delusione che hanno i tifosi ce l'abbiamo anche noi, in società e squadra, ce l'ho anche io"