Futuro Eriksen, presto la decisione del giocatore: Tottenham e Brentford in pole

Giorni decisivi per il futuro di Christian Eriksen. Il fantasista danese potrebbe cambiare casacca nel corso della finestra estiva di trasferimenti. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, l'ex Inter dovrebbe dare una risposta al Tottenham di Antonio Conte, che lo corteggia da tempo. In tutto ciò il Brentford, squadra in cui Eriksen ha militato quest’anno dopo essere tornato a giocare, spera di poterlo trattenere in rosa.