Futuro Jovic, il papà rivela: "Dovrebbe restare al Milan, ma se cambiassero delle cose nel club.."

Luka Jovic, attaccante del Milan, sta vivendo un ottimo momento di forma. Due gol consecutivi in Serie A tra Napoli e Fiorentina e una fiducia ritrovata dopo mesi di assenze ( e silenzi). Lì davanti ci sono tanti attaccanti che reclamano minuti e spazio. Tammy Abraham è forse in questo momento il miglior centravanti della stagione rossonera, per rendimento e gol (a segno contro la Fiorentina). Male invece Santi Gimenez, fuori dalla squadra titolare e in un momento di scarsa fiducia personale. E Jovic? Il serbo macina gol e ha ritrovato nuovamente entusiasmo.

Uno Jovic così determinato e determinante può dire ancora la sua in rossonero. Specialmente se schierato nel suo ruolo naturale di seconda punta come successo nell’ultimo turno contro la Fiorentina. Il primo a pensarla così è papà Milan che ha parlato così al portale serbo a Srpski Telegraf: "Besiktas e Trabzonspor interessati a lui? Tutto corretto. Dovrebbe restare al Milan, ma se all'interno del club cambiano tante cose, non c'è altra scelta".