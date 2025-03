Futuro Maignan: senza rinnovo andrà via in estate? Non partirebbe per meno di 35 milioni

Nonostante un accordo di massima sia stato già trovato da qualche settimane per il rinnovo di contratto, c'è grande incertezza intorno al futuro al Milan di Mike Maignan. A bloccare tutto sarebbero state, secondo La Gazzetta dello Sport, il rendimento troppo altalenante del portiere rossonero che non è quello decisivo delle scorse stagioni e che sta commettendo troppi errori non da lui. L'intesa prevede anche un aumento dell'ingaggio del francese, ma in via Aldo Rossi ora si sta riflettendo per capire se le sue prestazioni giustificano effettivamente questa spesa.

Senza rinnovo via in estate?

L'attuale contratto di Maignan con il Milan scade il 30 giugno 2026 e quindi, senza rinnovo, non è da escludere una sua cessione in estate per evitare il rischio di perderlo a zero un anno dopo. Dalla sua eventuale partenza, il club rossonero potrebbe ottenere una cifra importante: arrivato a Milanello nell'estate 2021 per 13 milioni di euro al Lille, il francese non partirebbe per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro.