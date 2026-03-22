Futuro Modric, Romano: "Giocare la Champions in rossonero tenta Luka: corteggiamento di club, Allegri e compagni"

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Con l'approssimarsi del finale di stagione inizia a diventare sempre più centrale anche il tema legato al futuro di Luka Modric: il calciatore può decidere se far scattare l'opzione di un anno prevista nel suo accordo con il Milan ma sarà una decisione soltanto sua. Deciderà in base alle esigenze familiari e a come si sentirà dopo i Mondiali. In tutto questo Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube ha dato qualche aggiornamento sul tipo di corteggiamento che da via Aldo Rossi stanno già mettendo in atto.

Il commento di Fabrizio Romano sul futuro di Luka Modric: "C’è già da parte del Milan un tentativo in atto per arrivare al rinnovo. Il Milan lascia tutto nelle mani di Luka Modric: dovrà decidere lui se continuare. Da parte del club c’è il corteggiamento per provare a restare insieme e fargli giocare la Champions League con la maglia del Milan, che è un qualcosa che tenta il giocatore e lo affascina. Non ci sono solo Allegri e dirigenti, anche i compagni sono coinvolti in quest’opera: ma dovrà essere Modric a decidere. Il Milan ce la sta mettendo tutta, aspettando una risposta definitiva di Modric: il corteggiamento è in atto".