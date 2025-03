Futuro panchina Milan, Zazzaroni non ha dubbi: "Sicuramente Conceiçao lo cambiano"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, presente negli studi di Pressing, ha commentato così il momento del Milan: "Sicuramente Conceiçao lo cambiano. Poi ho saputo che il portoghese non è stato nemmeno scelto da Ibrahimovic, ma da Elliott. Quando i tifosi dicono 'devi vendere', mi chiedo se ha comprato. Sarà anche una battuta e una provocazione, ma l'ambiguità della proprietà è il punto focale del Milan. Oggi sappiamo che a decidere tutto è Furlani. Quando la testa non funziona è difficile che funzioni tutto il resto".

Prima del match contro il Como, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha dichiarato a DAZN: "È stata una stagione difficile, non c'è dubbio. Una stagione che ha deluso i nostri tifosi e anche noi. E ci stiamo facendo delle domande sul futuro: come far sì che il futuro sia migliore. Tutto questo non so se chiamarlo evoluzione, mi sembra un naturale processo che vivono tutti i club".