Futuro Theo, sarà il giocatore a decidere. Il Milan è fiducioso

vedi letture

Un tema importante per l'estate che sta per cominciare, in casa rossonera, è quello legato al futuro di Theo Hernandez che ha il contratto in scadenza nel 2026, esattamente come il connazionale Mike Maignan. Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, che dedica un intero pezzo alla faccenda, il club rossonero ha intenzione di trattenere il giocatore. Molto però, prosegue il pezzo, dipenderà dalla volontà del calciatore francese. Già nel corso della stagione ci sono stati contatti per un'ipotesi di rinnovo ma la richiesta di Theo è da top, quindi uno stipendio alla Leao, e ancora il Milan non si è avvicinato.

La sensazione è che la differenza potrebbe farla il giocatore stesso. Come detto il Milan non ha nè il bisogno nè l'intenzione di cederlo, ma se il francese dovesse bussare alla porta dell'ufficio di Furlani e chiedere la cessione, senza che venga trovato un accordo sul rinnovo di contratto, è chiaro che il club rossonero sarebbe orientato ad accontentarlo per non perdere soldi importanti. Sul giocatore rimane vivo l'interesse del Bayern Monaco che aspetta a sua volta di avere lumi su quel che sarà di Alphonso Davies. Negli ultimi giorni è stato registrato anche un possibile interesse del Real Madrid.