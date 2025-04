Futuro Walker: non resterà al City anche se il Milan dovesse decidere di non riscattarlo

Kyle Walker è sbarcato al Milan durante il mercato di gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City. In attesa di capire se il Diavolo lo prenderà o meno a titolo definitivo, Fabrizio Romano riferisce su X che, al di là della decisione che prenderà il club di via Aldo Rossi, il suo futuro non sarà ai Citizens: "La storia tra il Manchester City e Kyle Walker finirà in estate, indipendentemente dalla futura decisione del Milan. Il Milan ha una clausola di opzione d'acquisto per Walker, ma la decisione verrà presa con il nuovo direttore. In ogni caso, Walker non resterà al City perché ingaggeranno un nuovo terzino".

Attualmente, Walker è ai box a causa della frattura al gomito destro rimediato nei giorni scorsi in allenamento a Milanello. Ecco il comunicato del Milan: "AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".