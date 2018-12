G. Ferri: "Il Milan ad Atene è stato molto ingenuo, il rigore non c'era ma non si possono fare certi errori"

Giacomo Ferri, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'eliminazione del Milan dall'Europa League: "Sono più dalla parte di Gattuso, giovedì il Milan è stato molto ingenuo. Il rigore non c'era, si è visto anche in diretta, ma il Milan non può fare due errore su quei due calci d'angolo. In questa squadra servono giocatori in vari reparti, serve gente con più esperienza e carisma".