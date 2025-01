G.Galli su Juventus-Milan: "Sarà una partita molto tattica. Il pronostico è nella testa e nelle gambe dei calciatori"

vedi letture

L'ex portiere del Milan Giovanni Galli, ai microfoni di Radio City4You, ha parlato della partita che vedrà il Diavolo affrontare la Juventus all'Allianz Stadium, in programma sabato alle 18 e valida per la 21ma giornata di Serie A:

"Le due squadre non sono in grandissima salute. La Juventus non riesce a vincere e va avanti a pareggi, mentre il Milan è altalenante. Il pronostico è nella testa e nelle gambe dei calciatori. Noi potremmo sbizzarrirci per dire che vince l'una o che vince l'altra. Logicamente, il cuore, essendo stato milanista, mi dice 'speriamo che vinca il Milan'. Sarà una partita molto, molto, tattica".