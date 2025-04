Gabbia a DAZN: "Felici perché abbiamo lavorato tanto in settimana"

Al termine di Udinese-Milan 0-4 Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni:

Finalmente un clean sheet che mancava da due mesi: “Sono d’accordo, era troppo… Non eravamo contenti, di conseguenza abbiamo lavorato bene col mister. C’è stato un grande lavoro di squadra e questa è la conseguenza. Abbiamo difeso tutti insieme e tutti uniti: è un bel risultato per la squadra, non solo per noi difensori”.

Avevate movimenti quasi da linea a cinque… “Abbiamo provato queste cose in tre giorni, il mister è stato davvero bravo e anche noi a capire i suoi dettami. Siamo soddisfatti della partita e dell’approccio. Siamo partiti bene. Ora c’è da continuare così, essere concentrati e migliorare ancora di più quei particolari”.

Ora Atalanta e Inter... Il gruppo è sembrato sereno e felice a fine partita: "Sono due partite molto importanti. Il gruppo ha lavorato tanto in settimana, era felice che in campo siamo riusciti a dare risultati positivi. Ora ci mettiamo sotto con concentrazione per preparare al meglio queste due partite: prima quella con l’Atalanta e poi il derby di ritorno. Sarà una settimana ricca di eventi importanti”.