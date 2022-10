Gabbia a Milan TV: "Contento per il gol, da domani pensiamo al Torino"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Matteo Gabbia ha rilasciato un'intervista a Milan TV al termine di Milan-Dinamo Zagabria. Di seguito le dichiarazioni:

Sul gol:

“Lo aspettavo da tanto, è sempre stato un sogno. Sono contento che sia arrivato una serata importante di Champions. Ci ha permesso di vincere, sono felice per i tre punti e per la squadra. Adesso guardiamo alla prossima partita del girone per completare il lavoro. Non lo immaginavo, è sempre stato un sogno. Quando vai in alcune realtà di devi ambientare. Ho cercato di lavorare bene in ogni squadra in cui sono stato, l’esperienza in Serie C mi è servita tantissimo. Tornassi indietro la rifarei. Sono contenuto che tutto quello che ho fatto mi ha portato qui. Mi godo questa serata e da domani pensiamo al Torino”.

Sul rapporto con Kjaer:

“Simon lo devo e lo dovrà ringraziare sempre. Mi ha preso sotto la propria ala e mi dà sempre consigli. Passiamo tanto tempo insieme anche fuori dal campo, lo ringrazio tantissimo. Nel cerchio ci siamo caricati ci siamo ricordati di quanto faticato per arrivare a questa sera. Era un riepilogo generale per entrare in campo e fare il meglio possibile”.

Sul lavoro della difesa:

“Sono molto contento per il gol. Il lavoro difensivo è stato fondamentale ma è stato merito di tutto il reparto. Per noi difensori è importante fare delle prestazioni e soprattutto non prendere gol. Spero che questa partita ci possa affiatare sempre di più per nuovi obiettivi.”

Sulla dedica dopo il gol:

“Il primo sarà quello della mia fidanzata e della mia famiglia. Ci sono in ogni momento, sono sempre al mio fianco, li ringrazio e gli dedico il gol. Ho una fidanzata speciale che mi sta sempre al mio fianco”.