Gabbia a Sky: "Non dobbiamo arrivare al 70° a ribaltare il risultato, il mister ce l'ha detto. Sulle panchine..."

Il Milan espugna Como in rimonta con due gol in cinque minuti nel secondo tempo. I rossoneri giocano male ma vincono e questo è quello che conta. Ai microfoni a Sky Sport 24 è intervenuto Matteo Gabbia, centrale rossonero. Le sue dichiarazioni.

Terza rimonta, una coincidenza? Quanto pesa?

"Vittoria importante anche per come arrivata. Sappiamo che non dobbiamo arrivare al 70° a ribaltare il risultato, ancnhe il mister ce l'ha detto: bisogna aggredire la partita da subito. Cercheremo di lavorare per migliorare questi difetti"

Differenza in Coppa e campionato: discorso di testa?

"Giochiamo tanto e abbiamo tante partite importanti, a volte è più facile e altre volte più difficile. Con il mister stiamo lavorando tanto sull'approccio alle partite"

Ti aspettavi le 4 panchine?

"Normale che io personalmente preferirei giocare sempre, l'ho detto anche quando giocavo di più: siamo un gruppo di centrali valido, che si allena bene. Il mister fa le scelte e ha visto meglio altri giocatori: devo cercare di metterlo in difficoltà io ma devo rispettare le scelte del mister"

Cos'è cambiato in difesa con Conceicao?

"Stiamo cercando di tenere la linea molto alta e un calcio molto aggressivo in tutte le zone del campo. Sono cose che col tempo miglioreranno. Il mister è arrivato da poco e abbiamo avuto tante partite. Queste sono le cose su cui spinge maggiormente"

Dove sta lavorando Conceicao sulla testa?

"Ci sta cercando di inculcare l'approccio alla partita che deve essere forto sia difensivamente che per il possesso della palla. Con un po' di tempo arriverà, ovviamente i risultati sono la cosa più importante".