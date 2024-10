Gabbia a Sky: "Tristi e arrabbiati, ma abbiamo dato tutto. Su Loftus-Cheek era rigore"

Matteo Gabbia ai microfoni di Sky commenta la partita persa di misura contro il Bayer Leverkusen:

Sulle prime sensazioni dopo la sconfitta

"Lasciamo questo stadio dopo aver dato tutto ed è la cosa più importante. Siamo tristi, amareggiati e arrabbiati. Normale perché volevamo un risultato diverso, volevamo vincere".

Sul rigore non dato a Loftus-Cheek nel finale

"Questo non è importante, dispiace perché dal campo l'occasione su Ruben sembrava fallo. Ma la cosa più importante è stata la prestazione in campo, l'anima che ci abbiamo messo".

Zero punti in due partite, ma grande reazione rispetto alla partita contro il Liverpool

"Sono sempre dell'idea di guardare le cose positive e il futuro, perché è l'unica cosa che possiamo cambiare. Ora cerchiamo di trovare la forza di preparare la partita di domenica che abbiamo una partita importante. Poi penseremo alla Champions League e ad aggiustare la classifica".