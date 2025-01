Gabbia: "Ibra si sta calando nella parte di dirigente in modo fantastico"

Amazon Prime Video prima della gara di Champions League contro il Girona ha mandato in onda un'intervista registrata con il centrale difensivo rossonero Matteo Gabbia attraverso 46 foto rappresentative della sua carriera.

Le parole di Matteo Gabbia su Zlatan Ibrahimovic: "I primi giorni era strano, lo vedevo come qualcosa di diverso rispetto a un compagno di squadra. Sempre stato molto esigente con me e lo è ancora: ogni volta che parli con lui cerca sempre di portarti a un livello più alto. Si sta calando nella parte da dirigente in un modo fantastico: riesce a chiederti, ad avere un dialogo e ad ascoltarti".