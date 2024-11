Gabbia non cerca scuse: "Il tempo serve ma non può essere un alibi"

A margine dell'evento organizzato dal Milan al Flagship Store di via Dante, il difensore rossonero Matteo Gabbia ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di SportMediaset, andata poi in onda ieri su Italia 1 durante il programma "SportMediaset Monday Night".

C'è un po' di ritardo nella lotta al titolo: ci sta?

"Sicuramente il tempo serve ma non credo possa essere un alibi o una scusante. Ovviamente noi non siamo contenti dei punti che abbiamo in campionato, come hanno già detto altri miei compagni, come ha detto il mister. Volevamo avere più punti in campionato ma oramai quello che abbiamo fatto non può essere cambiato. Dobbiamo cercare di affrontare dalla prossima settimane quelle che sono le partite con ancora maggior concentrazione, forza e dedizione per cercare poi di avere un futuro che sia importante".