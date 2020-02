Gabbia, ottimi numeri in fase di impostazione: 91% di precisione nei passaggi effettuati

Tra i debuttanti nella gara contro la Fiorentina, oltre all'inaspettato Begovic, sicuramente figura il nome di Matteo Gabbia. Il centrale rossonero, prodotto del settore giovanile, partito per la parima volta dal primo minuto ha dimostrato ordine e qualità nei minuti in campo con la maglia del Milan. In particolare, Gabbia ha mostrato ottime percentuali in fase di impostazione con il 91% di precisione nei passaggi effettuati.