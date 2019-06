Gabbia possibile aggregato con Giampaolo: i numeri della scorsa stagione

E' notizia odierna che Matteo Gabbia, difensore classe '99, potrebbe essere aggregato da Giampaolo alla prima squadra. Il centrale di Busto Arsizio nell'ultima stagione ha giocato con regolarità nella Lucchese in Serie C, disputando 29 partite segnando un gol. Convocato al Mondiale Under 20, il difensore ha giocato tutte le partite, arrivando ad un passo dalla finalissima.