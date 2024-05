Gabbia saluta Kjaer: "Amico mio, sei stato un fratello maggiore. Onorato di essere stato tuo compagno. Ti voglio tanto bene"

vedi letture

Matteo Gabbia, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è uno di quei giocatori che sa cosa significa indossare la maglia rossonera. Ma sa anche cosa significa lasciarla andare: l'estate scorsa, chiuso nelle gerarchie, aveva lasciato Milanello in prestito direzione Villarreal. Un addio sofferto per un milanista come lui. Poi a gennaio, complice l'epidemia di infortuni, Gabbia è stato richiamato a casa ed è stato una delle sorprese della stagione del Milan. Considerando il bel legame con la maglia rossonera, sono ancora più commoventi i tre saluti riservati a Kjaer, Giroud e Pioli sul proprio profilo Instagram.

Il saluto di Matteo Gabbia a Simon Kjaer: "Amico mio. Grazie perché dal primo giorno sei stato al mio fianco, dai momenti più difficili a quelli più belli. Sei stato un fratello maggiore, un esempio nel campo e fuori in ogni istante. Mi sento onorato e privilegiato ad essere stato tuo compagno di squadra in questa tua esperienza. E questa sera hai ricevuto quello che merita un Campione come te. Ti voglio tanto tanto bene".