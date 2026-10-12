Gabbia, che sfortuna: oggi gli esami, le sensazioni sono negative

Matteo Gabbia, difensore del Milan, oggi sarà sottoposto ad alcuni esami strumentali per valutare l'entità del problema al flessore

Un inizio di stagione a dir poco maledetto per Matteo Gabbia. I fastidi muscolari che lo hanno disturbato nel pre-campionato e a inizio stagione sono stati solo il preludio a quello che è accaduto ieri al minuto 16 di Sassuolo-Milan. Ieri il centrale rossonero è stato schierato per la prima volta da titolare in questa nuova annata ma ha dovuto abbandonare il campo in barella, e in lacrime, dopo che è rimasto a terra dolorante toccandosi il flessore della coscia sinistra. L'italiano è stato rimpiazzato da De Winter.

MILAN, OGGI GLI ESAMI PER GABBIA

Nella giornata di oggi, come appreso nella serata di ieri da MilanNews.it, Matteo Gabbia sarà sottoposto agli esami strumentali per valutare l'entità del problema al flessore della coscia sinistra. L'uscita in pianto e le sensazioni generali destate dal campo non sono positive e si teme possa trattarsi di un problema serio. Anche Ruben Amorim non si è sbilanciato nel post gara ai microfoni di Sky Sport: "Non so ancora di preciso la tipologia o l'entità, né la durata dei tempi di recupero. È chiaro che Gabbia è un giocatore fondamentale per questo gruppo, a prescindere dal fatto che parta titolare o meno. Un infortunio del genere fa male, e ho percepito anch'io tutto il dolore che provava in quel momento".